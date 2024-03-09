Стало известно, кто ещё в Новосибирске получит прибавку к пенсии в 2024 году

В Новосибирске в 2024 году планируется увеличение пенсионных выплат для ряда категорий граждан.

Как сообщает BFM-Новосибирск, уже с 1 января текущего года страховая пенсия по старости была увеличена на 7,5% для неработающих пенсионеров, инвалидов, военнослужащих с гражданскими выплатами и лиц, потерявших кормильца.

Кроме того, с 1 февраля 2024 года произошло индексирование практически всех социальных выплат и пособий на 7,5%. А с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии и увеличены пенсии, назначенные по государственному пенсионному обеспечению.

С 1 августа этого года также планируется перерасчет стоимости пенсионного балла. А с октября пенсии для военнослужащих будут увеличены на 4,5%, включая выплаты от Минобороны и для лиц, имеющих статус бывших сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии и других ведомств.

Напомним, цены на говядину и колбасу в Новосибирской области резко выросли.