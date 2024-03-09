Цены на говядину и колбасу в Новосибирской области резко выросли

В Новосибирской области изменились цены на колбасу и говядину.

Согласно данным Новосибирскстата, в марте цена на говядину значительно возросла. В то же время куриное мясо подорожало незначительно, а свинина стала немного дешевле.

Согласно отчету Новосибирскстата на 4 марта, средняя стоимость говяжьего мяса в регионе составила 528,94 рубля за килограмм. За неделю цена выросла на 7 рублей. В начале года средняя цена за килограмм говядины была 512,32 рубля.

Полукопченая и варено-копченая колбаса также значительно подорожали. За неделю их цена выросла на 10 рублей и достигла 584,37 рубля за килограмм. Вареная колбаса также подешевела и теперь стоит в среднем 462,14 рубля за килограмм.

Напомним, ранее новосибирец поделился, как прожил месяц на пенсию в 22 858 рублей.