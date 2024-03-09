Трамвай №13 въехал в грузовик на Восходе в Новосибирске

Легендарный новосибирский трамвай вновь попал в ДТП.

Во вторник, 5 марта, произошло столкновение трамвая №13 с грузовиком на улице Восход в Новосибирске. Об этом сообщили подписчики паблика «АСТ-54».

На фотографиях, опубликованных свидетелями, видно, что на момент ДТП движение на улице Восход было плотным, но не затрудненным.

Видеозапись с камеры наблюдения показывает, как два трамвая №13 мирно уступают друг другу дорогу, в то время как грузовик пытается развернуться на перекрестке. Проходит всего несколько секунд, и происходит столкновение.

Жители Новосибирска уже активно обсуждают это ДТП с известным трамваем №13 в социальных сетях. Многие жители Сибири начали спорить о виновных в данной ситуации.

Напомним, в Новосибирской области на трассе погиб мужчина после лобового ДТП.