В Иркутской области пьяный мужчина напал с топором на полицейского

Нетрезвый житель Иркутской области задержан за нападение на сотрудника полиции.

В Шелеховском районе Иркутской области пьяный мужчина напал на полицейского. По информации Следственного комитета, в отношении жителя поселка Подкаменная возбуждено уголовное дело.

Соседи сообщили в полицию о находящемся в агрессивном состоянии пьяном мужчине, который угрожал окружающим топором. Прибывший на место происшествия наряд правоохранителей столкнулся с сопротивлением со стороны подозреваемого, который попытался нанести удар топором одному из полицейских. Однако, полицейские смогли обезвредить нападавшего и задержать его.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении этого мужчины по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Расследование данного случая продолжается.

Напомним, ранее сибиряк напал на полицейского во время матча в «Сибирь-Арене» в Новосибирске.