В Кремле сделали заявление о формате голосования на выборах президента

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, заявил, что Кремль в ближайшее время сообщит о формате голосования президента России Владимира Путина на предстоящих выборах. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости.

Ранее Песков отметил, что обсуждение возможной поездки президента в новые регионы страны до президентских выборов является преждевременным. «Пока еще рано говорить об этом», — подчеркнул пресс-секретарь.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта и впервые в истории страны пройдут в трехдневном формате. Онлайн-голосование будет доступно в 29 регионах страны.

Напомним, ранее президент Путин указом помиловал 52 женщины.