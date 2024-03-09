В Куйбышеве сбили косулю

В Новосибирской области сбили косулю.

В группе «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК» во «ВКонтакте» опубликовали информацию о том, что в Куйбышеве в Новосибирской области сбили косулю.

«Сегодня сбили косулю в Куйбышеве. По предварительным данным косуля убежала в сторону рынка», — гласит пост.

Косуля — небольшие олени с длинной шеей и тонкими ногами. Чаще всего их окрас варьируется от темно-рыжего оттенка до серо-бурого. Средний вес самца может достигать 32 килограмм, длина туловища — от 108 до 125 сантиметров.

Напомним, что в Чулымском районе Новосибирской области убили косулю.