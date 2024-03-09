В Новосибирске мать забыла двух детей в квартире 8 марта

Спасатели вызволили из квартиры двух забытых детей в Новосибирске.

В Калининском районе Новосибирска спасатели освободили из запертой квартиры двух маленьких детей, которых их мать оставила одних на ночь. Как сообщает служба спасателей МАСС, инцидент произошел ночью 9 марта.

Дети возрастом 3 и 5 лет оказались за закрытой дверью на улице Объединения. Они плакали и звали свою маму. Соседи, услышавшие их крики, вызвали спасателей. Работники МАСС вскрыли дверь и вытащили детей. Однако мать так и не была найдена во время спасательной операции.

По информации службы, детей передали полиции. Возбуждено административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, ранее в Советском районе Новосибирска 8-летний ребенок выбрался на балкон и стал кричать о помощи — он просил еду и жаловался, что остался один. На помощь ребенку пришли соседи, которые сразу же вызвали спасателей и полицию. Следователи возбудили уголовное дело.