В Новосибирске ожидается потепление до -3 градусов 9 марта

Несмотря на потепление 9 марта, в Новосибирске сохранится ветреная погода.

Во второй выходной в городе синоптики прогнозируют улучшение погоды, однако сильные порывы ветра до 8 метров в секунду будут сохраняться.

По данным Gismeteo, в субботу, 9 марта, температура воздуха будет колебаться от -16 до -3 градусов. Уже к 10 утра ожидается появление солнца, но к вечеру небо снова затянется облаками. Возможен небольшой снег. Ветер будет достигать порывов до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 10 мая, ожидается значительное потепление до +3 градусов. Однако прогнозируются осадки в виде снега с дождем, а также усиление ветра до 11 метров в секунду.

Напомним, снег в Новосибирске будет таять после 8 марта.