В зоопарке Новосибирска в стаю приняли спасенного розового фламинго

Его нашли в 2023 году с признаками переохлаждения и обезвоживания.

Как рассказала зоолог Мария Васенина, в Новосибирском зоопарке розовый фламинго, которого нашли в Колыванском районе в 2023 году, стал полноправным участником стаи.

По словам эксперта, с середины декабря фламинго находился в павильоне, где живет стая — он жил за сеткой. Фламинго слышали и видели друг друга, но не могли физически контактировать. Через несколько недель его начали запускать к остальным птица.

Найденного фламинго приняли в стаю сразу.

Напомним, что 25% лабрадоров страдают от ожирения из-за мутации в гене.