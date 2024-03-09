сегодня
09 марта, 23:58
пробки
1/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 90.74 | eur 98.87
сегодня
09 марта, 23:58
пробки
1/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 90.74 | eur 98.87
сегодня 22:21
общество

В зоопарке Новосибирска в стаю приняли спасенного розового фламинго

Фото: «Новосибирский зоопарк» во «ВКонтакте»

Его нашли в 2023 году с признаками переохлаждения и обезвоживания.

Как рассказала зоолог Мария Васенина, в Новосибирском зоопарке розовый фламинго, которого нашли в Колыванском районе в 2023 году, стал полноправным участником стаи.

По словам эксперта, с середины декабря фламинго находился в павильоне, где живет стая — он жил за сеткой. Фламинго слышали и видели друг друга, но не могли физически контактировать. Через несколько недель его начали запускать к остальным птица.

Найденного фламинго приняли в стаю сразу.

Напомним, что 25% лабрадоров страдают от ожирения из-за мутации в гене.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в