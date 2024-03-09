Женщины в Новосибирской области на 7% чаще мужчин берут кредиты

В Новосибирской области женщины оказались активнее мужчин в вопросе взятия кредитов.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за январь текущего года жительницы региона получили 51,45 тыс. кредитов всех видов, что на 7,41% превышает количество кредитов, взятых мужчинами за то же время, пишет РБК-Новосибирск.

Общая сумма выданных кредитов женщинам составила 10,19 млрд рублей, в то время как мужчины получили кредиты на сумму 11,28 млрд рублей. Средний размер кредита для женщин составил 198,13 тыс. рублей, а для мужчин – 235,57 тыс. рублей. Срок выплаты кредитов у обоих полов составил 41 месяц.

Интересно отметить, что в прошлом году женщины также превзошли мужчин в количестве взятых кредитов. В 2023 году жительницы Новосибирской области получили 782,23 тыс. кредитов на общую сумму 252,46 млрд рублей, в то время как мужчины получили 653,82 тыс. кредитов на сумму 249,86 млрд рублей. Средний размер кредита для женщин составил 322,75 тыс. рублей, а для мужчин – 382,16 тыс. рублей.

Напомним, в Новосибирской области стало на 12,3 тысячи меньше пенсионеров.