34-летняя женщина вонзила нож сожителю в поясницу в Новосибирске

В Новосибирске женщина вонзила нож собутыльнику в поясницу.
В пресс-службе ГУ МВД России Новосибирской области сообщили, что в Октябрьском районе Новосибирска сотрудники полиции раскрыли тяжкое преступление – ножевое ранение.
По предварительным данным, ранее не судимая 34-летняя женщина схватила кухонный нож и вонзила его собутыльнику в поясницу из-за возникшего конфликта.
Медики диагностировали у пациента ножевое ранение.
Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Напомним, что пьяная женщина зарезала годовалую племянницу во время ссоры с сестрой.