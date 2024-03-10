34-летняя женщина вонзила нож сожителю в поясницу в Новосибирске

В Новосибирске женщина вонзила нож собутыльнику в поясницу.

В пресс-службе ГУ МВД России Новосибирской области сообщили, что в Октябрьском районе Новосибирска сотрудники полиции раскрыли тяжкое преступление – ножевое ранение.

По предварительным данным, ранее не судимая 34-летняя женщина схватила кухонный нож и вонзила его собутыльнику в поясницу из-за возникшего конфликта.

Медики диагностировали у пациента ножевое ранение.

Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, что пьяная женщина зарезала годовалую племянницу во время ссоры с сестрой.