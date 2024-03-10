Двое грабителей украли у молодого парня телефон и сдали его в ломбард в Новосибирске

В Новосибирске украли телефон и сдали в ломбард.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в Дзержинском районе Новосибирска сотрудники полиции раскрыли грабеж.

По предварительным данным, к правоохранительным органам обратился 22-летний местный житель, который рассказал, что у одного из домов по улице Трикотажной неизвестные украли у него мобильный телефон, после чего скрылись.

В результате чего правоохранители нашли и задержали подозреваемых – они выяснили, что телефон задержанные сдали в ломбард.

Сейчас против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее Сиб.фм сообщал, что женщину, которая украла деньги и карты, разыскивают в Новосибирской области.