В Новосибирске разыскивают женщину — она украла деньги и карты

Женщину, которая украла деньги и карты, разыскивают в Новосибирской области.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили о том, что сейчас объявлена в розыск женщина, которая расплачивалась чужими банковскими картами и наличными.

По предварительным данным, 4 марта текущего года женщина завладела чужим картхолдером, в котором лежали 2 тысячи рублей и 2 банковские карты, после нахождения она расплачивалась ими в магазинах Октябрьского района.

Особые приметы подозреваемой: рост 160-165 сантиметров, возраст от 40 до 50 лет, была одета в светло-бежевое пальто и шапку в тон.

Напомним, что в Новосибирске мужчина украл на рынке кошелек.