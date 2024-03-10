сегодня
10 марта, 16:35
пробки
3/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 90.74 | eur 98.87
сегодня
10 марта, 16:35
пробки
3/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 90.74 | eur 98.87
сегодня 16:18
общество проиcшествия

Глава СК Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения подростка в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростка в одной из школ Новосибирска.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручить возбудить уголовное дело после избиения подростка в одной из школ Новосибирска. Об этом сообщили в ведомстве.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Напомним, в школе №50 ученик вымогал деньги, а также избил его в туалете. После инцидента прокуратура Кировского района начала проверку.

Как ранее писал Сиб.фм, знакомый нападавшего, Илья (имя изменено) привел подростка в туалет и стал избивать его из-за того, что тот якобы оскорбил мертвого отца его друга.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в