Мошенники от лица мэра Бердска пытаются обмануть его коллег

Мэр Бердска пожаловался на мошенников, создающих фейковые аккаунты в телеграме.

Мэр Бердска Роман Бурдин вновь заявил, что от его лица неизвестные создают телеграм-аккаунты и пытаются обмануть коллег. Об этом он сообщил в своём канале.

«Мою учётную запись в телеге подделывали десятки раз. Схема действия была одна и та же», — отметил он.

В приложенных скринах видно, что неизвестный от его лица пишет коллегам Бурдина и сообщает о некоем кураторе из ФСБ, который должен им позвонить и задать несколько вопросов, касающихся безопасности.

«Схема следующая: злoумышленники создают фейковую страницу в Тelegram россиянина, ведут от его лица переписку со знакомыми с целью получить их персональные данные или персональные данные знакомых/коллег. Затем следует звонок якобы от сотрудника ФСБ, тоже с мессенджера "Telegram" (все с той же целью – получить персональные данные)», — считает Бурдин.

По его словам, всем этим занимается Центр информационно-психологических операций Украины.