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спорт

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Енисеем»

Фото: freepik

Со счетом 3:1 новосибирская волейбольная команда выиграла команду из Красноярска.

На официальном сайте новосибирской команды появилась информация о том, что вчера, 9 марта, волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска выиграл красноярскую команду «Енисей» — игра завершилась со счетом 3:1.

Сейчас новосибирцы продолжают удерживать вторую строчку в турнирной таблице.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в домашнем матче российской волейбольной Суперлиги, Новосибирский клуб «Локомотив» одержал победу над командой «Кузбасс» из Кемерово.

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Валерия Митрохина
Журналист

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