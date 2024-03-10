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общество

Новосибирский зоопарк показал трогательное видео с детенышем очкового лангура

Фото: скриншот видео

В Новосибирском зоопарке показали на видео детенышей очкового лангура.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило опубликовали видео с детенышем очкового лангура.

Сообщается, что малыш очень любит есть и с удовольствием принимает предлагаемые зоопарком лакомства.

Сотрудники зоопарка также написали, что познакомиться с обезьянкой можно в павильоне «Тропический мир» на втором этаже, где находится вольер с очковыми лангурами.

Напомним, что в зоопарке Новосибирска в стаю приняли спасенного розового фламинго.

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Валерия Митрохина
Журналист

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