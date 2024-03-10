Рейтинг российских оперных театров по ценам на билеты составили в Новосибирске

Стали известны цены на билеты российских оперных театров.

Как сообщает BFM-Новосибирск, всего в России работают 37 театров оперы и балета, на сцене которых показывают чаще всего классический набор. Издательство сравнило цены на билеты балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

Так, например, в Большом театре Москвы стоимость билетов составляет от 3 000 до 30 000 рублей. Далее это Мариинский театр в Санкт-Петербурге — стоимость билетов варьируется от 6 400 до 14 000 рублей.

В театре оперы и балета Новосибирска билеты обойдутся от 2 500 до 12 500 рублей. Затем идет Пермский театр оперы и балета, где цена билета составляет от 6 000 до 12 000 рублей.

В Екатеринбурге театр оперы и балета продает билеты за сумму от 500 до 5 000 рублей, а Самарский — от 300 до 3 000 рублей.

Напомним, что театр кукол Новосибирска показал спектакль «Про Петрушку» в Индии.