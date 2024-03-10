В Новосибирске нашли тело 84-летней пенсионерки в запертой квартире

Пенсионерка долгое время не выходила на связь.

В Новосибирске спасатели нашли тело 84-летней пенсионерки в запертой квартире 9 марта. Об сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети ВКонтакте.

По информации спасателей, вызов поступил около 12:50 от улицы Золотодолинской в Советском районе. Сообщалось, что местная жительница долгое время не отвечала на связь, а дверь в ее квартире была заблокирована.

Спасатели прибыли на место происшествия и обеспечили доступ в квартиру, где было обнаружено тело пенсионерки. Тело передали сотрудникам полиции.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мать забыла двух детей в квартире 8 марта.