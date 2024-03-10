В Новосибирске ожидается резкое похолодание с 10 марта

С 10 марта ожидается мороз до -20 градусов в Новосибирске.

По данным синоптиков Новосибирского гидрометцентра, в начале второй декады марта-2024 синоптики прогнозируют понижение температуры.

С понедельника, 11 марта, температура воздуха ночью понизится до -20, днем будет от -8 до -13 градусов.

В третьей декаде марта температура воздуха ночью ожидается от 0 до -5, днем до +5 градусов.

Госавтоинспекция Новосибирской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах.

Напомним, что водителей Новосибирска предупредили о снегопаде и похолодании.