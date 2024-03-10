В Новосибирске пьяный водитель врезался в 4 припаркованных автомобиля

Сразу в 4 припаркованных автомобиля врезался пьяный водитель в Новосибирске.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ACT-54” сообщили, что ночью 10 марта пьяный водитель Honda Civic не справился с управлением и протаранил четыре припаркованных автомобиля по улице Титова перед площадью Станиславского.

Подписчик группы сообщил, что никто из присутствующих не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области в 2024 году произошло почти 300 ДТП.

Напомним, что в ДТП под Новосибирском погиб 39-летний айтишник.