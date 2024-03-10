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общество

В Новосибирской области на льду водоемов началось образование промоин

Фото: МАСС

На льду водоемов началось образование промоин в НСО.

По данным спасателей МАСС, в результате проверки прочности льда на водных объектах Новосибирской области было выявлено то, что сейчас выходить на лед пешком все еще допустимо, однако рыбакам не стоит ходить по льду без пешни.

«Выезд любого вида транспорта категорически запрещен. Если вы берёте с собой детей на рыбалку, то просьба следить за их передвижением, не допускать прогулок в одиночку», — предупредили спасатели.

Напомним, что в Новосибирске ожидается резкое похолодание с 10 марта. Госавтоинспекция Новосибирской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах.

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Валерия Митрохина
Журналист

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