В Новосибирской области на водоемах начали образовываться промоины

Спасатели МАСС предупредили новосибирцев о промоинах на водоемах.

На территории водоемов Новосибирской области начали появляться промоины из-за оттепели. Об этом сообщили спасатели МАСС.

Пока что доступ на лед для пешеходов разрешен, но рыбакам рекомендуется быть осторожными и не выходить на лед без необходимой экипировки. Движение любого транспорта на льду запрещено.

МАСС призывает родителей следить за детьми на льду и не позволять им гулять одним. Также важно провести беседы с детьми о рисках, связанных с ходьбой по тонкому льду. С увеличением температуры лед теряет прочность с каждым днем, поэтому необходимо быть особенно осторожными.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске нашли мать, бросившую двух детей в запертой квартире.