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общество проиcшествия

В Новосибирской области на водоемах начали образовываться промоины

Фото: freepik

Спасатели МАСС предупредили новосибирцев о промоинах на водоемах.

На территории водоемов Новосибирской области начали появляться промоины из-за оттепели. Об этом сообщили спасатели МАСС.

Пока что доступ на лед для пешеходов разрешен, но рыбакам рекомендуется быть осторожными и не выходить на лед без необходимой экипировки. Движение любого транспорта на льду запрещено.

МАСС призывает родителей следить за детьми на льду и не позволять им гулять одним. Также важно провести беседы с детьми о рисках, связанных с ходьбой по тонкому льду. С увеличением температуры лед теряет прочность с каждым днем, поэтому необходимо быть особенно осторожными.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске нашли мать, бросившую двух детей в запертой квартире.

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Дамир Трубников

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