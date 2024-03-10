За неделю в Новосибирске потушили полсотни пожаров

Спасатели потушили за одну неделю первого весеннего месяца полсотни пожаров в Новосибирске.

По данным МЧС по Новосибирской области, в период с 1 по 5 марта в регионе произошло 43 пожара.

Как уточняет министерство, чаще всего пожары происходили по неосторожности граждан и во время нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей. Также, несмотря на потепление в Новосибирской области, жители продолжают использовать обогреватели, которые тоже являются главными источниками возгорания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске женщина попала в больницу после пожара.