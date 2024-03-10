Жители Новосибирска больше часа ждали начало концерта Шуры

Новосибирский певец Шура задержался на концерт в родном городе.

В честь 8-го марта в Новосибирске состоялся концерт певца Шуры, который вышел к зрителям на 75 минут позднее. По началу зал был не особо активен, вероятнее всего, из-за задержки певца, но позже ему удалось раскачать толпу.

В тот вечер Шура исполнил несколько своих хитов, среди которых прозвучали «Твори добро», «Ты не верь слезам» и «Отшумели летние дожди».

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что певец Шура из Новосибирска покинул студию во время эфира шоу на ТНТ после скандала с гостем.