67 пожаров произошло за неделю в Новосибирской области

В НСО за неделю произошло 67 пожаров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, в период с 4 по 10 марта в регионе произошло 67 пожаров.

Как отметили сотрудники службы, за неделю погибли три человека и еще четыре получили травмы, двух человек удалось спасти.

«Основными причинами пожаров на прошлой неделе стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей», — сообщили огнеборцы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске женщина попала в больницу после пожара.