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общество

Агроном Шубина из Новосибирска обозначила сроки посева огурцов на рассаду

Фото: freepik

Новосибирский агроном обозначила сроки посева огурцов на рассаду.

Как сообщает известный новосибирский агроном Людмила Шубина, сеять огурцы следует в апреле-мае, при этом возраст рассады на момент высадки должен составлять 30-35 дней.

По ее словам, в отапливаемую теплицу огурцы можно начать высаживать с середины апреля, а семена можно сеять уже в середине марта. В теплицу без отопления овощи высаживают с третьей декады мая, следовательно, посевом семян надо заняться в третьей декаде апреля.

Агроном также уточнила, что огурцы – растения, которые очень требовательны к теплу, свету и влажности, поэтому нужно обязательно следить за грунтом и не давать ему пересыхать.

Напомним, что агроном дала совет по высадке рассады на подоконнике.

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Валерия Митрохина
Журналист

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