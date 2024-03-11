Агроном Шубина из Новосибирска обозначила сроки посева огурцов на рассаду

Новосибирский агроном обозначила сроки посева огурцов на рассаду.

Как сообщает известный новосибирский агроном Людмила Шубина, сеять огурцы следует в апреле-мае, при этом возраст рассады на момент высадки должен составлять 30-35 дней.

По ее словам, в отапливаемую теплицу огурцы можно начать высаживать с середины апреля, а семена можно сеять уже в середине марта. В теплицу без отопления овощи высаживают с третьей декады мая, следовательно, посевом семян надо заняться в третьей декаде апреля.

Агроном также уточнила, что огурцы – растения, которые очень требовательны к теплу, свету и влажности, поэтому нужно обязательно следить за грунтом и не давать ему пересыхать.

Напомним, что агроном дала совет по высадке рассады на подоконнике.