Четко и понятно организовать выборы президента поручил губернатор НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ответственным организовать на избирательных участках комфортные условия для электората.

Предстоящие выборы, которые состоятся 15, 16 и 17 марта — важное государственное дело, подчеркнул глава региона во время оперативного совещания. Ожидается рост желающих проголосовать.

«С каждым годом формы голосования и возможности для принятия участия в нем расширяются: это и трехдневное голосование, а теперь и электронное, различные варианты выездного голосования. Все это должно работать четко, как единый механизм. У любого человека, который принял решение проголосовать тем или иным способом, не должно возникнуть вопросов», — подчеркнул губернатор.

В оставшиеся до пятницы дни ответственным нужно еще раз проверить готовность избирательных участков, качество маршрутов к ним, подходов и подъездов.

Также Травников обратил внимание экспертов областного министерства цифрового развития и связи на необходимость обеспечения четкой работы систем, которые обеспечивают и электронное голосование, и дистанционное видеонаблюдение на участках.

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