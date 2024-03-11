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общество проиcшествия

Глава СК взял на контроль проверку по делу о детях, брошенных в квартире в Новосибирске

Фото: freepik

Глава Следственного комитета взял на контроль проверку дела о детях, которых оставили в запертой квартире в Новосибирске.

По данным пресс-службы следственного комитета России, глава СКР Александр Бастрыкин проконтролирует расследование инцидента, когда двоих детей оставили одних в запертой квартиры в Калининском районе Новосибирска.

По предварительным данным, в социальных сетях распространили информацию о том, что мать оставила двоих маленьких детей на ночь в квартире. Соседи услышали плач детей и обратились за помощью в соответствующие органы, после чего спасатели МАСС вскрыли дверь и передали детей полиции.

Сейчас следственные органы проводят проверку.

Напомним, что глава следственного комитета заинтересовался делом о травмировании новорожденного в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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