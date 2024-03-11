сегодня
11 марта, 11:14
пробки
4/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 90.74 | eur 98.87
сегодня
11 марта, 11:14
пробки
4/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 90.74 | eur 98.87
сегодня 08:37
общество проиcшествия

Глава следственного комитета заинтересовался делом о травмировании новорожденного в Новосибирске

Фото: СКР

Делом о травмировании новорожденного в Новосибирске заинтересовался глава СКР.

По данным пресс-службы следственного комитета России, глава СКР Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела, которое возбудили после травмировании новорожденного в Новосибирске.

По предварительным данным, младенец получил паралич руки после родовой травмы. По мнению мамы мальчика, было совершена врачебная ошибка.

В связи с этим глава СКР проверит все обстоятельства оказания медицинской помощи ребенку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что следственные органы начали проверку после новости об избиении ребенка в военном центре.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в