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общество проиcшествия

Следственные органы начали проверку после новости об избиении ребенка в военном центре

Фото: социальные сети

Началась уголовного-процессуальная проверка по факту возможного избиения ребенка в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мать-одиночка из Новосибирска заявила, что руководитель военно-спортивного центра «Альфа» избил её сына за невыполнение приказов.

Однако сам тренер отрицает высказанное в свой адрес и утверждает, что травмы мальчик получил из-за большого бревна — он намерен доказать это вместе со свидетелями.

Сейчас следственными органами проводится уголовного-процессуальная проверка по факту возможного совершения противоправных действий в отношении подростка в одном из спортивных центров города Новосибирска.

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Валерия Митрохина
Журналист

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