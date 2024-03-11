Масленичная неделя началась в Новосибирской области

Сибиряки начали праздновать Масленицу, которая завершится массовыми проводами зимы.

Первый день масленичной недели называют «Встречей». Традиционно в это время начинают печь блины и мастерить чучело. В последующие дни принято приглашать гостей и угощать их разносолами.

Второй день называется «Заигрыш» — на Руси проводили сватовство, а после Великого поста играли свадьбы.

В среду тещи звали на блины зятьев, в пятницу приходили к ним сами. А в четверг в населенных пунктах проводили потехи.

В субботу женщины накрывали стол для родственников мужа, в последний день — воскресенье — провожали зиму со сжиганием чучела.

Напомним, 17 марта с 12:00 до 17:00 медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает жителей Новосибирска на городской праздник «Широкая масленица» на Михайловскую набережную и в Заельцовский парк.