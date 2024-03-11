На здании под Новосибирском перед выборами повесили «сербский» флаг

В городе Искитиме Новосибирской области на здании Управления образования, где находится центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения, 8 марта вывесили "сербский" флаг.

На доме №252 на улице Советской в городе Искитиме перевёрнутый флаг России, который в таком положении стал смахивать на сербский, появился 8 марта. Общественный деятель Артём Фролов это сразу приметил.

«Я так понимаю, что флаг повесили в честь выборов. Правда, повесили его вверх ногами. Ситуация банальная, но такое халатное отношение поражает, — считает представитель некоммерческой организации «ЖКХ контроль. Сибирь» Артём Фролов.

– При этом само здание – управления образования. Городское управление образования разделили на две части. Хозяйственная часть находится отдельно. Здесь остался хозяйственный блок – это бухгалтеры и т.д.»

На выборах в здании, где находится МКУ Искитима «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» будет располагаться избирательный участок №1383. Появление флага было приурочено к выборам.

«Возможно, флаг вешали члены избирательной комиссии. Это вызвало большой общественный резонанс. Видео появилось в соцсетях и набрало 27 тысяч просмотров и 386 лайков. Люди комментировали ситуацию: «Сербия захватила, может, поэтому нас такая ситуация с образованием», «Жертвы ЕГЭ», — прокомментировал Артём Фролов.

После широкого общественного резонанса флаг Сербии вновь превратился в российский. Однако шутки на тему образования в Искитиме ещё не кончились.

«Люди пишут: «Управление образования – это те люди, которые учат моего сына патриотизму, любви к Родине и флагу?» Пожалуй, это один из часто лайкнутых комментариев,

– заключил Артём Фролов. – Сейчас тишина. Такая же ситуация и с Пушкиным была. Просто отмалчиваются, и всё».

Напомним, в Искитиме также президентом был назначен Пушкин. Это произошло в феврале 2024 года, когда Елена Федорова получила ответ из администрации по поводу движения большегрузов. Разобраться с ситуацией местным чиновникам поручили в администрации президента Владимира Путина, куда жительница обратилась во время прямой линии.

«Я обалдела, когда прочитала первую строчку. Оказывается, у нас президент – Пушкин В.В.! Это же вообще! Уму непостижимо, – рассказывала Сиб.фм Елена Федорова. – Я обратно по указанному адресу выслала письмо с просьбой предоставить полный ответ».