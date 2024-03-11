Новосибирский ХК «Сибирь» расторг контракт с вратарем Худобиным

Хоккейный клуб из Новосибирска расторг контракт с вратарем Антоном Худобиным.

По данным сайта «Чемпионат», хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с 37-летним голкипером Антоном Худобиным.

Контракт был завершен раньше срока по обоюдному согласию до конца апреля 2024 года.

Напомним, что спортивного директора ХК «Сибирь» уволили из-за плохих результатов. Уточняется, что после очередного проигрыша ни болельщиков, ни попечительский совет не устраивает то, что происходит в новосибирском хоккейном клубе.