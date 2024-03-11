«Оскар-2024»: полный список победителей в хронологическом порядке

Россия никогда не отставала от мировых тенденций. Портал «Сиб.фм» продолжает традицию, информирует о самых модных новинках мирового кинопроката по версии знаменитой премии «Оскар».
Церемония вручения статуэток «Оскар-2024» прошла вечером 10 марта в лос-анджелесском театре «Долби». Ведущим (уже в четвёртый раз) стал комик Джимми Киммел. На сегодняшний день самая популярная премия Американкой киноакадемии присуждается в 23-х номинациях. Ниже список основных кинофаворитов.
Лучший фильм — «Оппенгеймер» (Кристофер Нолан)
Лучший режиссер — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
Лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
Лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»)
Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»
Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»
Лучшая работа оператора — «Оппенгеймер»
Лучший дизайн костюмов — «Бедные-несчастные»
Лучший монтаж — «Оппенгеймер»
Лучший грим и прически — «Бедные-несчастные»
Лучшая работа художника-постановщика — «Бедные-несчастные»
Лучший оригинальный саундтрек — «Оппенгеймер»
Лучшая песня — What Was I Made For? («Барби»)
Лучший звук — «Зона интересов»
Лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один»
Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»
Лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе»
Лучший международный фильм — «Зона интересов» (Великобритания)
Лучший короткометражный анимационный фильм — «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»
Лучший короткометражный игровой фильм — «Чудесная история Генри Шугара»
Лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская»