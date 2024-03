«Оскар-2024»: полный список победителей в хронологическом порядке

Россия никогда не отставала от мировых тенденций. Портал «Сиб.фм» продолжает традицию, информирует о самых модных новинках мирового кинопроката по версии знаменитой премии «Оскар».

Церемония вручения статуэток «Оскар-2024» прошла вечером 10 марта в лос-анджелесском театре «Долби». Ведущим (уже в четвёртый раз) стал комик Джимми Киммел. На сегодняшний день самая популярная премия Американкой киноакадемии присуждается в 23-х номинациях. Ниже список основных кинофаворитов.

Лучший фильм — «Оппенгеймер» (Кристофер Нолан)

Лучший режиссер — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»

Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»

Лучшая работа оператора — «Оппенгеймер»

Лучший дизайн костюмов — «Бедные-несчастные»

Лучший монтаж — «Оппенгеймер»

Лучший грим и прически — «Бедные-несчастные»

Лучшая работа художника-постановщика — «Бедные-несчастные»

Лучший оригинальный саундтрек — «Оппенгеймер»

Лучшая песня — What Was I Made For? («Барби»)

Лучший звук — «Зона интересов»

Лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один»

Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»

Лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе»

Лучший международный фильм — «Зона интересов» (Великобритания)

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»

Лучший короткометражный игровой фильм — «Чудесная история Генри Шугара»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская»