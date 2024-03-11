Священник из Новосибирска посетил Луганское направление

Позывной «Отче» вернулся с зоны специальной военной операции.

По данным газеты «Наша жизнь», священник Илия Березовский посетил зону проведения специальной военной операции — Луганское направление.

Отмечается, что Илия является руководителем отдела Карасукской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами.

На СВО священник доставил гуманитарную помощь и провел духовно-просветительскую работу с верующими военнослужащими в зоне военных действий.

Напомним, что жительницы Новосибирской области отправят бойцам СВО сети и свечи.