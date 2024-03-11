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общество

В Коченёвском районе НСО потратят 741 тысячу рублей на отлов собак

Фото: freepik

В Коченевском районе Новосибирской области до конца года потратят 741 тыс рублей на отлов животных.

В Коченевском районе Новосибирской области потратят 741 000 рублей на отлов животных. Тендер разместила районная администрация на сайте Госзакупок, обратил внимание Сиб.фм.

За бюджетные средства подрядчик до 1 декабря обязан работать по заявкам для отлова собак. Если особь не агрессивная, то на неё дается два дня с поступления заявки, если собака проявляет агрессию, то её нужно отловить в течение 24 часов.

Исходя из документации, животные без владельцев подлежат отлову безопасными способами и гуманными методами с применением приспособлений и материалов, исключающих возможность нанесения вреда жизни и здоровью животных, и препаратов, разрешенных для данных целей.

Каждое отловленное животное нужно сфотографировать и присвоить номер. Подрядчику запрещено допускать жестокое обращение. В приют собаку должны доставить на специализированном транспорте, где в дальнейшем должны поместить на карантин, осмотреть, кастрировать (стерилизовать) и чипировать.

Однако, если особь агрессивная, то допускается эвтаназия.

Напомним, прокуратура проверяет информацию о бродячих собаках в Новосибирске.

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Дамир Трубников

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