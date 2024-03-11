В Новосибирске готовят к открытию бассейн СКА

15 марта после двухлетней реконструкции первых посетителей примет бассейн СКА в Новосибирске.

Крупнейшая в городе чаша бассейна с 50-метровыми дорожками готова, сообщили VN.ru в минспорта области. В здании также откроют спортивный и тренажерный залы.

Открытие комплекса СКА планировали в феврале этого года, но отложили из-за проведения пусконаладки, разрешение на ввод объекта выдано.

Ранее мы писали о том, что в Здвинске строят первый в селе бассейн с фитнес-залом. Ранее жители населенного пункта могли заниматься плаванием только при посещении Куйбышева, который расположен в 100 км от села.