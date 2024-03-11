В Новосибирске на закрытом суде рассмотрят дело криминального авторитета

Андрей Гавриленко, обвиняемый в организации ОПГ и участии в ней, предстанет перед судом.

Областной суд 11 марта на предварительном слушании назначил на 19 марта начало процесса по делу мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Организация деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством РФ признаны террористическими».

Как сообщается на сайте «Суды общей юрисдикции Новосибирской области», дело Гавриленко будет рассматриваться в закрытом режиме. Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске судят полицейских-взяточников.