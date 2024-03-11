В Новосибирске в школе №50 избили подростка в туалете

Появились подробности избиения подростка в одной из новосибирских школ.

Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело после избиения ученика в школе №50.

Инцидент произошёл в туалете учреждения, где один школьник жестоко избил своего сверстника. На видеозаписи видно, как нападавший требует у школьника 4 тысячи рублей, а затем сумма "долга" возрастает до 12 тысяч.

Позднее нападавший заставляет подростка опуститься на колени и извиниться перед другим учеником. Знакомый нападавшего рассказал, что он избил подростка за то, что он якобы оскорбил отца его друга, который умер.

Директор школы №50 Ирина Черкасова отказалась комментировать случившееся.