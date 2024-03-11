В Новосибирской области расширят проект передовых инженерных школ

При поддержке правительства Новосибирской области к открытию готовится проект Передовой инженерной школы ПИШ НГАУ.

Замгубернатора региона Ирина Мануйлова во время посещения университета 11 марта отметила, что в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал ряд программ по усилению технологической независимости России.

Так, он предложил расширить программу еще на 50 ПИШ — до сотни по России, и Новосибирская область готова к этому. Вузы региона в партнерстве с сильными индустриальными партнерами могут разрабатывать конкурентные продукты, в том числе из сферы биотехнологий, авиационных систем, телекоммуникационных мультисервисных сетей и космических технологий.

В Центре ветеринарной иммунобиологии и биотехнологии НГАУ представили разработки в рамках программы будущей передовой инженерной школы технологий агробезопасности союзного государства России и Республики Беларусь. ПИШ должна стать платформой по разработке тест-систем и лекарств для ветеринарии, биопрепаратов для растениеводства.

Проект ПИШ НГУ в этом году получит грант Минобрнауки РФ в размере 427 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что НГУ планирует открыть второй российско-китайский институт.