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Авто проиcшествия

В Новосибирской области столкнулись пассажирский автобус и фура

Фото: Горсайт

В приграничье Новосибирской области произошло ДТП.

По данным Горсайта, рейсовый автобус и фура столкнулись в Карасукском районе Новосибирской области, в результате чего автобус слетел в кювет.

Сообщается, что ДТП произошло недалеко от российско-казахстанской границы в Карасукском районе Новосибирской области. На трассе фура врезалась в пассажирский автобус с иностранными номерами.

В результате аварии никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске будут судить мужчину за ДТП с двумя погибшими.

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Валерия Митрохина
Журналист

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