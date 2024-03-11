В Новосибирской области столкнулись пассажирский автобус и фура

В приграничье Новосибирской области произошло ДТП.

По данным Горсайта, рейсовый автобус и фура столкнулись в Карасукском районе Новосибирской области, в результате чего автобус слетел в кювет.

Сообщается, что ДТП произошло недалеко от российско-казахстанской границы в Карасукском районе Новосибирской области. На трассе фура врезалась в пассажирский автобус с иностранными номерами.

В результате аварии никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске будут судить мужчину за ДТП с двумя погибшими.