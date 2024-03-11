Власти Новосибирска приватизируют 5 организаций из-за требований закона

Владельцем пяти муниципальных предприятий, которые преобразуют в акционерные общества, станет мэрия Новосибирска.

В числе запланированных к приватизации организаций — «Спецавтохозяйство», «Новосибгортранс» и «Новосибирская аптечная сеть». В пресс-службе администрации города пояснили, что процедура будет проведена в связи с требованиями законодательства — компании не могут работать на конкурентных рынках.

Напомним, ранее соответствующий документ появился на сайте горсовета Новосибирска. Если депутаты поддержат инициативу, то предприятия будут преобразованы в акционерные общества. Вопрос будет рассмотрен на сессии горсовета 27 марта.