За 141 млн рублей в Искитиме Новосибирской области отремонтируют участок дороги

В Новосибирской области отремонтируют участок дороги за 141 миллион рублей.

На портале госзакупок появилась информация о том, что в Искитиме Новосибирской области планируют отремонтировать участок дороги протяженностью 982 метра за 140 миллионов 905 тысяч рублей.

Дорога расположена от трассы М-52 вдоль местной поликлиники №2 до проспекта Юбилейного.

Заявки от компаний принимаются до 25 марта 2024 года. Объект нужно сдать до 31 августа 2024 года.

Напомним, что в Новосибирской области отремонтируют часть трассы до Карасука.