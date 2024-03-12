Автопортрет новосибирского фотографа показали на площади в Нью-Йорке

Посетители известнейшей в мире площади Таймс-сквер, расположенной в Нью-Йорке, увидели автопортрет фотографа из Новосибирска.

Работу Ольги Бурмистровой продемонстрировали на выставке Women In Tech —2024. Сибирячка выполнила ее после путешествия по Монголии. Свое произведение Ольга назвала Memories — она разместила контур своего портрета на фото вида пустыни, сообщили в «АиФ-Новосибирск».

«От Монголии осталась в диком восторге. И этот холм с сердцем-деревьями меня покорил», — отметила жительница Новосибирска.

Ранее мы рассказывали, как крупным планом пятна на Солнце снял новосибирский фотограф Алексей Поляков.