Директор батутного центра «Вверх» в Новосибирске хотел оспорить приговор

Экс-директор батутного центра «Вверх» в Новосибирске Владимир Л. пытался оспорить приговор Дзержинского районного суда.

Информация об этом появилась в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте» 12 марта.

Владимир оказывал физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги с использованием спецоборудования, представляя их как развлекательные. Это нарушало требования ГОСТа. В результате посетители центра получали различные травмы, включая тяжелые, в том числе у троих несовершеннолетних.

Приговором суда Владимиру назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев по статье 238 часть 2 пункт «в» УК РФ. Суд также удовлетворил исковые требования несовершеннолетних потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 1 600 000 рублей.

Лапутин пытался оспорить приговор апелляционной жалобой, но Новосибирский областной суд отказал ему.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска предупреждает о перепадах температуры и сильном ветре в городе.