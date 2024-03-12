Две аварии с новыми троллейбусами произошли в Новосибирске

Новые троллейбусы уже дважды попали в аварии в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 марта в Новосибирске запустили новые троллейбусы №5 до микрорайона Стрижи, которые являются заменой автобусу №15.

Однако уже в социальных сетях активно стали распространять информацию об авариях с новыми троллейбусам — это подтвердили и в пресс-центре мэрии.

Стало известно, что первое столкновение произошло с автомобилем на улице Аэропорт, а второе ДТП с троллейбусом № 5 случилось 1 марта на Красном проспекте.