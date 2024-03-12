Экс-мэр Новосибирска Локоть до сих пор находится в городе

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть в настоящее время находится в городе.

Однако известно, что экс-градоначальник еще не приступил к новой работе. По словам губернатора региона Андрея Травникова Локтю предложили занять другую должность, связанную с решением вопросов государственной важности.

25 января 2024 года политик досрочно покинул свою должность. Поскольку в городе отменили прямые выборы мэра, будет организован конкурс на замещение вакансии. Руководитель пресс-службы мэрии Глеб Черепанов подчеркнул, что на данный момент нет конкретики относительно будущей работы бывшего мэра. Он добавил, что сейчас Локтю по мобильному телефону дозвониться нельзя.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новым министром культуры Новосибирской области может стать директор краеведческого музея.