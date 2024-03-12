Эксперты предупредили россиян о росте цен на видеоигры на 20%

По словам экспертов, это напрямую связано с корректировкой в популярном у отечественных пользователей консолей турецком регионе.

В России повысится цена на видеоигры. Как объясняют эксперты, это связано с корректировкой в популярном у отечественных пользователей консолей турецком регионе, где геймеры, ритейлеры и посредники покупали новинки. Об этом сообщают «Известия».

«Повышение цен в Турции вызвано рядом факторов, включая колебания валютного курса и инфляцию, что, в свою очередь, приводит к увеличению закупочных цен для российских дистрибьюторов. Учитывая эти обстоятельства, рост цен на видеоигры в РФ может достигать до 20%, что скажется на конечных потребителях», — рассказала исполнительный директор онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ Эмма Юсова.

Причем в пресс-службе Ozon изданию сообщили, что в турецком регионе это уже не первая волна подорожания. Укрепление доллара по отношению к лире продолжается непрерывно. Из-за этого издатели вынуждены повышать стоимость игр в Турции.

Напомним, стоимость обучения в Новосибирском государственном университете превысила 200 тысяч рублей.