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общество

ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 за невыполнение предписания службы

Фото: Pexels.com

Авиакомпания продает билеты одного класса по разной стоимости.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование в отношении авиакомпании S7 Airlines из-за нарушения предписаний.

В ходе проверки в январе, регулятор выявил, что авиакомпания продаёт билеты одного класса по разным ценам, необоснованным ни услугами на борту, ни временем до вылета. ФАС потребовала от S7 разработать документ, определяющий прозрачный порядок формирования цен. Компания не выполнила это требование.

Ранее Сиб.фм сообщал, что эксперты предупредили россиян о росте цен на видеоигры на 20%.

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Игорь Кириченко
Журналист

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